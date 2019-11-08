مانشستر سيتي يطلب ضمانات أمنية لسلامة حافلته في ليفربول

طالبت إدارة مانشستر سيتي بضمانات قوية لسلامة اللاعبين وعدم تعرض حافلة الفريق لأي اعتداءات أثناء طريقها إلى ملعب "أنفيلد" قبل مباراة الناديين الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وجاء طلب السيتي من نظيرتها في ليفربول بالإضافة إلى الجهات الأمنية في المدينة، بعد انتشار ملصقات ورسائل تدعو جماهير ليفربول للتجمع من أجل استقبال حافلة لاعبي مانشستر أثناء طريقها للملعب، لإرهاب الفريق المنافس قبل المواجهة.

Manchester City are fearing another attack on their arrival at Anfield one year after their team bus was hit by missiles before Champions League tie with Liverpool | @Jack_Gaughanhttps://t.co/mXNlFdIG1Ppic.twitter.com/Dr3mKnLef8 — MailOnline Sport (@MailSport) ٨ نوفمبر ٢٠١٩

إقرأ المزيد

وكانت قد تعرضت حافلة مانشستر سيتي في أبريل عام 2018، لاعتداء من قبل العديد من مشجعي ليفربول بإلقاء الحجارة والألعاب النارية على زجاج الحافلة أثناء توجهها إلى ملعب "أنفيلد" معقل ليفربول لخوض إياب ربع نهائي دوري الأبطال والتي خسرها بثلاثية نظيفة.

وأسفر الاعتداء وقتها عن تعطل حافلة السيتي، ليضطر الفريق للبحث عن وسيلة نقل بديلة للعودة إلى مانشستر بعد نهاية اللقاء، ولم تتم محاسبة المتورطين في الهجوم، وتم الاكتفاء ببيان اعتذار صادر من ليفربول.

وستشهد مواجهة الأحد القادم منافسة حامية الوطيس في سباق البريمرليغ بين المتصدر "الريدز" و السيتي وصيف الترتيب بفارق 6 نقاط وحامل لقب الدوري الموسم الماضي.

المصدر: وكالات