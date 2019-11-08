 
مباشر

مانشستر سيتي يطلب ضمانات أمنية لسلامة حافلته في ليفربول

الرياضة

مانشستر سيتي يطلب ضمانات أمنية لسلامة حافلته في ليفربول
Globallookpress Han Yan
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/momq

طالبت إدارة مانشستر سيتي بضمانات قوية لسلامة اللاعبين وعدم تعرض حافلة الفريق لأي اعتداءات أثناء طريقها إلى ملعب "أنفيلد" قبل مباراة الناديين الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وجاء طلب السيتي من نظيرتها في ليفربول بالإضافة إلى الجهات الأمنية في المدينة، بعد انتشار ملصقات ورسائل تدعو جماهير ليفربول للتجمع من أجل استقبال حافلة لاعبي مانشستر أثناء طريقها للملعب، لإرهاب الفريق المنافس قبل المواجهة.

إقرأ المزيد
موقف عصيب يصيب مرمى مانشستر سيتي.. وبديل رياض محرز ينقذ الشباك
موقف عصيب يصيب مرمى مانشستر سيتي.. وبديل رياض محرز ينقذ الشباك

وكانت قد تعرضت حافلة مانشستر سيتي في أبريل عام 2018، لاعتداء من قبل العديد من مشجعي ليفربول بإلقاء الحجارة والألعاب النارية على زجاج الحافلة أثناء توجهها إلى ملعب "أنفيلد" معقل ليفربول لخوض إياب ربع نهائي دوري الأبطال والتي خسرها بثلاثية نظيفة.

وأسفر الاعتداء وقتها عن تعطل حافلة السيتي، ليضطر الفريق للبحث عن وسيلة نقل بديلة للعودة إلى مانشستر بعد نهاية اللقاء، ولم تتم محاسبة المتورطين في الهجوم، وتم الاكتفاء ببيان اعتذار صادر من ليفربول.

وستشهد مواجهة الأحد القادم منافسة حامية الوطيس في سباق البريمرليغ بين المتصدر "الريدز" و السيتي وصيف الترتيب بفارق 6 نقاط وحامل لقب الدوري الموسم الماضي.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا