موقف عصيب يصيب مرمى مانشستر سيتي.. وبديل رياض محرز ينقذ الشباك
اضطر الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، أن يعتمد على المدافع كايل والكر كحارس مرمى في مواجهة أتلانتا ضمن الجولة 4 من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتعرض الحارس الأساسي للسيتي البرازيلي إيدرسون للإصابة في الشوط الأول، ليحل الحارس التشيلي كلاوديو برافو بديلا عنه في الدقيقة 46، إلا أنه تعرض للطرد في الدقيقة 81.
وبسبب عدم وجود حارس مرمى آخر في قائمة الفريق، قام غوارديولا باستبدال رياض محرز بالمدافع كايل والكر.
Ederson: Subbed at half-time— B/R Football (@brfootball) ٦ نوفمبر ٢٠١٩
Bravo: Sent off
Manchester City’s goalkeeper: right-back Kyle Walker 🧤 pic.twitter.com/fyLtD5leuc
وارتدى والكر القفازات وشارك كحارس مرمى في الدقائق الأخيرة للمباراة، ونجح في التصدي لركلة حرة لأصحاب الأرض، إضافة إلى بعض الكرات العرضية، ليقود المباراة لبر الأمان. وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1، بعد أن افتتح رحيم سترلينغ التسجيل مبكرا للضيوف عند الدقيقة 7، فيما عادل الكرواتي ماريو بازاليتيش النتيجة في 49 عبر كرة رأسية.
المصدر: RT