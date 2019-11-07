على الطريقة الكورية.. سون مين يوجه رسالة اعتذار لغوميز في دوري الأبطال (فيديو)

خطف الكوري الجنوبي هيونغ مين سون نجم توتنهام الإنجليزي الأضواء مجددا بطريقة احتفاله خلال مواجهة فريقه لسرفينا زفيزدا الصربي في الجولة 4 من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل المهاجم الكوري هدفين في فوز فريقه برباعية نظيفة أمس الأربعاء، وبعد تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 61، ذهب تجاه إحدى كاميرات النقل التلفزيوني ليوجه رسالة اعتذار للاعب إيفرتون، البرتغالي أندريه غوميز.

وقام سون بالاعتذار على الطريقة الكورية، معتذرا لغوميز، بعد أن تسبب بإصابته، إثر تدخل عنيف على غوميز في مباراة بالدوري الإنجليزي ، تسبب في كسر في الكاحل الأيمن وخضوعه لعملية جراحية ، ستبعده لفترة طويلة عن الملاعب.

A respectful celebration from Heung-min Son 🙏 pic.twitter.com/Rg594MDOJl — B/R Football (@brfootball) ٦ نوفمبر ٢٠١٩

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وكان سون قد تعرض للطرد بعد ذلك التدخل، في الوقت الذي كان فيه اللاعب قد بدا متأثرا من هول إصابة لاعب برشلونة السابق وأخذ بذرف الدموع.

وبهذا الفوز رفع توتنهام رصيده إلى 7 نقاط في وصافة المجموعة الثانية خلف بايرن ميونخ الألماني الذي ضمن تأهله لدور الـ16 بعد تغلبه على أوليمبياكوس اليوناني بهدفين دون رد.

المصدر: twitter\brfootball