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رسميا.. إلغاء عقوبة سون مين بعد واقعة إصابة غوميز

الرياضة

رسميا.. إلغاء عقوبة سون مين بعد واقعة إصابة غوميز
Reuters Carl Recine
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قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الاستئناف الذي تقدم به توتنهام هوتسبير بالطعن بخصوص البطاقة الحمراء لنجمه الكوري الجنوبي، هيونغ مين سون.

بالتالي سيكون اللاعب متاحا للعب في الجولة القادمة (الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز) أمام فريق شيفيلد يونايتد.

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وكان قد تعرض المهاجم البالغ 27 عاما للطرد، الأحد الماضي، بعد تدخل عنيف على لاعب إيفرتون، أندريه غوميز، تسبب في كسر في الكاحل الأيمن، سيبعده لفترة طويلة عن الملاعب.

إلا أنه تم التأكد لاحقا أن الاحتكاك الثاني لغوميز مع لاعب توتنهام الآخر سيرج أورييه، هو الذي تسبب بإصابته فعليا.

 وقال الاتحاد الانجليزي في بيان: "سيكون هيونغ مين سون متاحا لمباريات توتنهام المحلية الثلاث القادمة، بعد أن قضت لجنة مستقلة بأن قرار طرد اللاعب كان خاطئا".

المصدر: وكالات

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