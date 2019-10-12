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10 آلاف مشجع في مباراة المنتخب المصري القادمة

الرياضة

10 آلاف مشجع في مباراة المنتخب المصري القادمة
Reuters Amr Dalsh
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وافقت الأجهزة الأمنية في مدينة الإسكندرية المصرية، على حضور 10 آلاف مشجع لمواجهة منتخب مصر الودية أمام ضيفه منتخب بتسوانا.

وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تم تخصيص 8 آلاف تذكرة للدرجة الموحدة، و1700 للدرجة الأولى، و300 أمام المقصورة، و70 في المقصورة الرئيسية، على أن يتم طرح التذاكر بداية من يوم غد الأحد.

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ومن المقرر أن تقام المباراة بعد غد الاثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي لمصر.

وتعد ودية بتسوانا هي اللقاء الأول للفراعنة تحت قيادة جهازهم الفني الجديد بقيادة المدير الفني حسام البدري.

المصدر: وكالات

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