أعلن حسام البدري أول تشكيلة له بعد توليه تدريب منتخب مصر لكرة القدم، ضمت العديد من الوجوه الجديدة استعدادا لمواجهة بوتسوانا وديا، يوم 14 أكتوبر الجاري.

وأجرى البدري تعديلات كثيرة على التشكيلة التي خرجت مبكرا من كأس الأمم الإفريقية "مصر 2019"، حيث استدعى حارس الزمالك محمد عواد وحارس طلائع الجيش محمد بسام، بجانب الظهير الأيمن رجب بكار من فريق بيراميدز وعبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك ومحمد حمدي في نفس المركز من بيراميدز أيضا.

وجدد البدري، الذي خلف المكسيكي، خافيير أغيري، الشهر الماضي، عقب خروج الفراعنة مبكرا من دور 16 لكأس القارة السمراء على يد جنوب إفريقيا، جدد الثقة في لاعبين مخضرمين مثل أحمد فتحي وعبد الله السعيد.

بينما فضل مدرب الأهلي السابق عدم استدعاء لاعبين من المنتخب الأولمبي مثل رمضان صبحي ومصطفى محمد، في ظل الاستعداد لبطولة إفريقيا في مصر المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

ومنح المدرب الجديد نجم منتخب "الفراعنة" محمد صلاح مهاجم ليفربول، راحة، وضم أربعة محترفين بأندية أجنبية وهم محمود حسن (تريزيغيه) جناح أستون فيلا الإنجليزي، والمهاجم أحمد حسن (كوكا) من سبورتينغ براغا البرتغالي، وأحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي، ومحمد النني لاعب وسط بيشيكتاش التركي المعار من أرسنال.

ويبدأ معسكر منتخب "الفراعنة"، بعد غد الاثنين، استعداده لبدء تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

وجاءت تشكيلة منتخب مصر كالتالي:

- حراس المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، محمد عواد (الزمالك)، محمد بسام (طلائع الجيش).

- خط الدفاع: أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون)، أحمد فتحي وأيمن أشرف (الأهلي)، محمود علاء وعبد الله جمعة (الزمالك)، رجب بكار ومحمد حمدي وعمر جابر (بيراميدز)، باهر المحمدي (الإسماعيلي).

- خط الوسط: محمود حسن تريزيغيه (أستون فيلا)، محمد النني (بيشيكتاش)، طارق حامد (الزمالك)، عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي "قفشة" وحسين الشحات (الأهلي)، عبد الله السعيد (بيراميدز).

- خط الجوم: أحمد حسن كوكا (سبورتينغ براغا)، حسام حسن (سموحة)، عمر السعيد (الزمالك).

المصدر: وكالات