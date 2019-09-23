بصورة دموية فيرغسون يستفز حبيب قبل النزال المتوقع

بدأت الحرب الاستفزازية من جانب المقاتل الأمريكي، توني فيرغسون، ضد نظيره الروسي، حبيب نورمحمدوف، بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة، وذلك على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر فيرغسون صورة دموية جمعت ضحاياه السابقين من خصومه، وذلك على صفحته الشخصية في "تويتر".

وأرفق توني تعليقا على الصورة قال فيه: "أنا متأكد أنه يمكن إضافة حبيب إلى تلك القائمة!".

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وفي وقت سابق أعلن، دانا وايت، رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة UFC أن المقاتل الروسي حبيب سيدافع عن لقبه أمام فيرغسون.

ومن المقرر أن يواجه حبيب نورمحمدوف، المقاتل الأمريكي فيرغسون، وذلك بعد أن دافع الروسي عن لقب بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة، بفوزه على الأمريكي الآخر، داستن بوارييه، في النزال الذي جمعهما، يوم 7 سبتمبر الجاري، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن دورة UFC 242.

يذكر أن الروسي علي عبد العزيز، مدير أعمال مواطنه، حبيب نورمحمدوف، نفى أن يكون نزال حبيب المقبل ضد المقاتل الأمريكي توني فيرغسون.

ونقل موقع "flow" عن علي عبد العزيز، قوله: "على حد علمي، فإن منافس حبيب القادم هو جورج سانت-بيير. ولا يهتم أحد إطلاقا بما يقوله توني فيرغسون. أريد نزالا ضد سانت-بيير بالذات. لن يحصل توني على ما يريده".

المصدر: وكالات