شاهد.. صلاح يقود ليفربول لهزيمة أرسنال في لقاء "القمة"

ألحق فريق ليفربول هزيمة ساحقة بضيفه أرسنال (3-1)، في مباراة القمة التي جمعتهما، اليوم السبت، بملعب "آنفيلد"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم "الريدز" بهدف سجله مدافعه، جويل ماتيب، في الدقيقة 21 بتسديدة رأسية رائعة في المقص الأيسر.

قبل أن يلمع النجم المصري، محمد صلاح، بإحرازه هدفين متتاليين، الأول من ضربة جزاء حصل بنفسه عليها، في الدقيقة 49، والثاني بمجهود فردي رائع، إذ تخلص من أحد المدافعين بمهارة عالية وتوغل بسرعة فائقة إلى داخل منطقة جزاء الخصم، قبل أن يرسل الكرة بتسديدة متقنة إلى داخل الشباك في الزاوية اليسرى البعيدة، عند الدقيقة 58.

ومن ثم سجل اللعب الأوروغوياني، لوكاس توريرا، هدف حفظ ماء الوجه لأرسنال، قبل 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

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وحقق ليفربول بذلك انتصاره الثالث على التوالي، بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، ويغرد بمفرده على عرش صدارة "البريمير ليغ".

بينما تجرع أرسنال مرارة الهزيمة الأولى في الموسم، وتوقف رصيده عند 6 نقاط، ويشغل مركز الوصافة في الدوري.

المصدر: RT