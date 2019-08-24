شاهد .. النجم محمد صلاح يتلألأ

أحرز النجم المصري، محمد صلاح، هدفين لفريقه ليفربول في شباك ضيفه أرسنال، خلال لقاء القمة بينهما، اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

فبعد أن افتتح المدافع، جويل ماتيب، التسجيل "للريدز" بهدف سجله بتسديدة رأسية رائعة في المقص الأيسر. لمع النجم المصري، محمد صلاح، بإحرازه هدفين متتاليين، الأول من ضربة جزاء حصل بنفسه عليها، في الدقيقة الـ 49، والثاني بمجهود فردي رائع، إذ تخلص من أحد المدافعين بمهارة عالية وتوغل بسرعة فائقة إلى داخل منطقة جزاء الخصم، قبل أن يرسل الكرة بتسديدة متقنة إلى داخل الشباك في الزاوية اليسرى البعيدة، عند الدقيقة 58 على ملعب "آنفيلد".

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المصدر: RT