التشكيلة الأساسية لمباراة القمة بين ليفربول وأرسنال

من المقرر أن يغدو ملعب "آنفيلد"، اليوم السبت، الساعة 16:30 بتوقيت غرينيتش، مسرحا لمباراة القمة المرتقبة بين ليفربول وضيفه أرسنال، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق "الريدز"، بالتشكيلة الأساسية التالية لخوض هذه المباراة الهامة ضد ضيفه أرسنال:

بينما اختار الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز":

المصدر: "facebook/LiverpoolFC/Arsenal"