الدوري الإنجليزي.. "هاتريك" مورا يعيد توتنهام إلى المركز الثالث

أحرز لوكاس مورا ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه توتنهام للفوز على ضيفه هيدرسفيلد 4-0، اليوم السبت، في المرحلة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل مورا أهدافه في (د.27 و87 و90+3)، فيما سجل الهدف الرابع فيكتور وانياما في (د.24)، علما أن الفريق اللندني خاض المباراة دون هدافه هاري كين الذي تعرض إلى إصابة في مباراة مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا.

ورفع توتنهام رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد هديرسفيلد عند 14 نقطة في المركز العشرين الأخير، وكان الفريق تأكد هبوطه لدوري الدرجة الأولى.

المصدر: وكالات