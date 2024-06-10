عالم روسي يعلن عن حدث نادر

أعلن العالم الروسي سيرغي بوغاتشيوف مدير مختبر علم الفلك الشمسي في معهد بحوث الفضاء، أن الجزيئات الشمسية الثقيلة التي انطلقت من الشمس ليلة السبت، وصلت إلى الأرض، وهذا نادرا ما يحدث.

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يشير العالم إلى أن الجزيئات الشمسية الثقيلة ضربت الأرض صباح يوم السبت. وهذه الجزيئات، معظمها بروتونات ذات طاقات عالية جدا - من 10 ملايين إلكترون فولت إلى ما يزيد عن 100 مليون إلكترون فولت. وهذه حالة نادرة.

ووفقا له، إذا حولنا طاقة الجزيئات إلى درجة حرارة، فسوف تتوافق مع قيم حوالي مليار درجة. وإن طاقة هذه الجزيئات أعلى حاليا بنحو 10 آلاف مرة مقارنة بالقيم الطبيعية، وستبقى بضعة أيام على الأقل.

ويشير بوغاتشيوف، إلى أن هذه الجزيئات لن تخترق سطح الأرض، بيد أن الخلفية الإشعاعية في الفضاء القريب من الأرض أصبحت الآن سلبية جدا، ما يؤثر على عمل الأقمار الصناعية العاملة في الفضاء وبصورة خاصة تلك التي تعمل في مدارات عالية.

المصدر: نوفوستي