العلماء الروس يرصدون توهجا شمسيا قويا

أعلن معهد الجيوفيزياء التطبيقية في موسكو أن العلماء التابعين له رصدوا توهجا شمسيا قويا، حصل مساء 6 يونيو الجاري.

جاء في تقرير صادر عن المعهد:"مساء الخميس 6 يونيو، وفي تمام الساعة 18:06 بتوقيت موسكو، تم رصد توهج شمسي قوي من المستوى M6.1/2B. استمر التوهج لمدة 35 دقيقة، وتسبب بخلل في بعض أنظمة الاتصالات اللاسلكية".

وبعد التوهج، وفقا لرصد الطقس الفضائي الذي أجراه العلماء في المعهد، ارتفع مستوى تأثير انفجارات الأشعة السينية الشمسية على الغلاف الأيوني للأرض إلى المستوى R2 (معتدل).

وأشار التقرير إلى أن العلماء في معهد الجيوفيزياء التطبيقية في موسكو رصدوا 8 توهجات شمسية أخرى من المستوى "M" في الفترة ما بين 3 و 5 يونيو الجاري.

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ويمكن أن تسبب التوهجات الشمسية عواصف مغناطيسية تؤثر على الأرض، وتتسبب بخلل في أنظمة الطاقة وتؤثر على مسارات هجرة الطيور والحيوانات، كما يمكن للعواصف المغناطيسية القوية أن تؤثر على عمل منظومات الاتصالات ومنظومات الملاحة.

المصدر: فيستي