شركة روسية خاصة تطور جيلا جديدا من صواريخ الفضاء

أعلنت شركة SR Space الروسية أنها تعمل على تطوير جيل جديد من صواريخ الفضاء الخفيفة.

حول الموضوع قال المدير العام للشركة، أوليغ منصوروف:"أكمل الخبراء في شركتنا وضع التصاميم الأولية لصواريخ Cosmos الخفيفة الثنائية المراحل التي نعمل على تطويرها".

وأضاف:"أكملنا التصميم الأولي لصاروخ Cosmos، ونعمل على مشروع تطوير صواريخ Nebo أيضا، ويجري العمل على تطوير الحجرات الجافة وأقسام حماية الرأس لكلا الصاروخين، وإنتاج أنظمة التحكم والاتصالات والمعدات الأخرى اللازمة، وأبرمنا عقودا مع عدة شركات لهذا الغرض".

صواريخ Cosmos الجديدة التي تعمل SR Space على تطويرها هي صواريخ فضائية خفيفة تعمل بالأوكسجين السائل والميثان، ومن المخطط أن يبلغ وزن كل صاروخ 13.5 طن، وأن يتمكن من نقل 287 كلغ من الحمولة إلى ارتفاعات تصل إلى 200 كلم.

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وكانت شركة SR Space قد أشارت في وقت سابق إلى أنها تطور محركات RD-1 لاستخدامها في صواريخ الفضاء Nebo التي يمكن إطلاقها إلى الطبقات العليا من الغلاف الجوي للأرض وإلى الفضاء القريب، والقابلة لإعادة الاستخدام عدة مرات، وفي عام 2021 أجرت تجربة عملية لاختبار صاروخ من نوع NEBO، تمكّن حينها من التحليق لمسافة 18 كلم، والوصول إلى ارتفاع 7 كلم.

المصدر: تاس