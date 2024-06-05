العلماء الروس يطورون ألواح طاقة شمسية تعمل لفترات طويلة في الفضاء

ذكرت وسائل إعلام روسية أن الخبراء يعملون على مشروع لتطوير ألواح طاقة شمسية بمواصفات خاصة، قادرة على العمل لفترات طويلة في الفضاء.

حسبما صرح قسم الاتصالات العلمية بجامعة الأورال الفيدرالية الروسية فإن العلماء حصلوا على منحة لتطوير ألواح طاقة شمسية مقاومة للإشعاع، قادرة على العمل في الفضاء لمدة 20 سنة على الأقل.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المنحة بقيمة 100 مليون روبل سنويا مخصصة لتنفيذ مشاريع علمية كبيرة ما بين عامي 2024 و2026، وسيشارك في هذه المشاريع فرق بحثية تابعة للأكاديمية الروسية للعلوم وعلماء من جامعة الأورال الفيدرالية الروسية، وعلماء من معهد موسكو للإلكترونيات والرياضيات.

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وحول الموضوع قال إيفان تشيدكوف رئيس مختبرات المواد الكهروضوئية في جامعة الأورال الحكومية الروسية: المهمة الرئيسية للمشاركين في المشاريع المذكورة، تحت قيادة نائب رئيس الأكاديمية الروسية للعلوم سيرجي ألدوشين، هي تطوير ألواح طاقة شمسية ذات كفاءة عالية ويمكن استعمالها في ظروف الفضاء، وبالتالي فإن هذه الألواح يجب أن تكون خفيفة ومرنة ومقاومة للإشعاع، وتتحمل درجات حرارة منخفضة، ولها عمر خدمة طويل لا يقل عن 20 سنة، وسيعمل الخبراء في موسكو على تطوير مواد جديدة من أجل دراسة مقاومة الإشعاع بالنسبة للألواح والبطاريات التي ستعمل معها".

المصدر: فيستي