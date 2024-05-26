قلق أمريكي من تقدم البرنامج القمري الصيني

أعلن رئيس وكالة "ناسا" الأمريكية بيل نيلسون أن الولايات المتحدة تشعر بقلق إزاء البرنامج القمري الصيني.

في كلمة ألقاها نيلسون في اجتماع لجنة المخصصات المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي وصف البرنامج القمري الأمريكي بأنه أحد أهم مجالات الأنشطة الحالية للوكالة. وقال: "من الواضح أن البرنامج القمري هو من أولى الأولويات في ضوء الأوضاع الجيوسياسية التي نعيشها فيما يتعلق بسباق الفضاء".

وأضاف: "سبب ذهابنا إلى الجانب الآخر من القمر( القطب الجنوبي) هو، على حد علمنا، وجود جليد في الشقوق الصخرية الموجودة في الجانب المظلم من القمر". ومضى قائلا:" إذا كان يوجد بالفعل مخزون للهيدروجين والأكسجين، فيدور الحديث عن "مورد ثمين".

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وقال نيلسون: "لهذا السبب تتجه الصين أيضا إلى القطب الجنوبي. لقد أعربت عن مخاوفي بشأن ذلك علنا، ولا يوجد شيء جديد في هذا الأمر".

وبحسب المعلومات التي قدمها نيلسون، فإن الولايات المتحدة تأخذ في الاعتبار تصرفات بكين في بحر الصين الجنوبي عند تقييم برنامج بكين القمري. وقال إن بكين تجبر الآخرين على الخروج من بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك عن طريق إنشاء جزر وشعاب مرجانية صناعية ثم استخدامها لأغراض عسكرية. وأشار قائلا: "يمكنكم معرفة المكان الذي سيتجه إليه شخص ما بناء على مكان كان يقصده سابقا ".

يذكر أن الصين أطلقت في مطلع مايو الجاري محطة الفضاء الأوتوماتيكية Chang'e-6 لجمع عينات التربة من الجانب المظلم للقمر لأول مرة في التاريخ. وتم اختيار فوهة "أبولو" الواقعة في حوض القطب الجنوبي "إيتكين" لتكون موقعا للهبوط على هذا الجانب. وقد وصل المسبار بنجاح إلى المدار القمري.

المصر: تاس