Blue Origin تطلق مركبة فضائية مأهولة قريبا

أعلنت شركة Blue Origin الأمريكية عن نيتها إطلاق مركبة New Shepard في رحلة فضائية مأهولة في 19 مايو الجاري.

وجاء في بيان صادر عن الشركة:"تعلن Blue Origin أن رحلتها الفضائية المأهولة السابعة ستنطلق يوم الأحد 19 مايو الجاري".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المركبة من المفترض أن تطلق يوم الأحد القادم، تمام الساعة 08:30 (16:30 بتوقيت موسكو)، وسيكون على متنها ستة أشخاص، لتكون هذه الرحلة هي الرحلة المأهولة الأولى التي تطلقها Blue Origin منذ عام 2022.

وكانت شركة Blue Origin قد أطلقت مركبة من نوع New Shepard على متن صاروخ متعدد الاستخدامات في 12 سبتمبر 2022، وحملت المركبة بعض المعدات العلمية التي كان من المفترض إيصالها إلى ارتفاع شبه مداري، لكن بعد دقائق قليلة من الإقلاع تم اكتشاف مشكلات فنية، وقرر الخبراء فصل المركبة عن الصاروخ قبل الموعد المحدد، وعادت المركبة وهبطت على الأرض بنجاح باستخدام المظلات، وفي سبتمبر العام الماضي أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أنها استكملت التحقيقات المتعلقة بالحادثة المذكورة، وأمرت Blue Origin بإجراء أكثر من 20 تحسينا على تصميم مركبات New Shepard.

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تأسست Blue Origin عام 2000 على يد مالك Amazon جيف بيزوس، وتنتج هذه الشركة المركبات الفضائية وصواريخ الفضاء القادرة على نقل حمولات كبيرة، كما تعمل في مجال إنتاج محركات صواريخ الفضاء.

المصدر: تاس