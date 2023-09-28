انتهاء التحقيق في حادثة مركبة New Shepard الأمريكية التي وقعت العام الماضي

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أنها استكملت التحقيق في الإطلاق الفاشل لمركبة New Shepard الفضائية الذي نفذته شركة Blue Origin العام الماضي.

وجاء في بيان صادر عن الإدارة: "أكملت إدارة الطيران الفيدرالية تحقيقاتها فيما يتعلق بالإطلاق غير الناجح لمركبة New Shepard الذي جرى العام الماضي، ووجد الخبراء أن سبب الحادث هو التشغيل غير الطبيعي للمحرك بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وأمرت الوكالة شركة Blue Origin بإجراء 21 تحسينا تقنيا لمنع وقوع المزيد من الحوادث، وبعدها ستسمح الإدارة بإعادة إطلاق رحلات New Shepard التي تم إيقافها بعد الحادث".

وكانت شركة Blue Origin قد أطلقت مركبة من نوع New Shepard على متن صاروخ متعدد الاستخدامات في 12 سبتمبر 2022، وكان على متن المركبة بعض المعدات العلمية التي كان من المفترض إيصالها إلى ارتفاع شبه مداري، لكن بعد دقائق قليلة من الإقلاع تم اكتشاف مشكلات فنية، وقرر الخبراء فصل المركبة عن الصاروخ قبل الموعد المحدد.

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وبعد انفصال المركبة عن الصاروخ عادت وهبطت على الأرض بنجاح باستخدام المظلات، إذ كان على متنها بعض المعدات العلمية التابعة لوكالة ناسا وبعض الشركات الخاصة.

المصدر: فيستي