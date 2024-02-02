كازاخستان تقترح تشكيل مجموعة مشتركة من الأقمار الصناعية في إطار منظمة "شنغهاي"

اقترحت كازاخستان في منتدى Digital Almaty 2024 للرقمنة الذي افتتحت أعماله في ألما آتا اليوم تشكيل مجموعة مشتركة من الأقمار الصناعية في إطار منظمة "شنغهاي" للتعاون.

قال وزير الرقمنة والمبتكرات والصناعة الجوفضائية الكازاخستانية بغداد موسين: "يمكن أن تمتلك منظمة "شنغهاي" للتعاون مجموعة مشتركة من الأقمار الصناعية لاستشعار الأرض عن بعد". وأوضح أن منظمة "شنغهاي" للتعاون: "فيها 3 دول على الأقل لديها برامج فضائية لا تشوبها شائبة. وفي الوقت نفسه فإن إيران وكازاخستان وبيلاروس ودول أخرى لديها القدرة على الانضمام إلى هذه المبادرة".

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وأضاف قائلا:" إن كازاخستان ستمتلك بعد عامين 3 أقمار صناعية لاستشعار الأرض عن بعد. لكن هذا العدد غير كاف حتى لكازاخستان. وفي حال اندماج مجموعات الأقمار الصناعية القومية فإن ذلك سيؤدي إلى مضاعفة قدراتنا". واقترح موسين كذلك استخدام أراضي كازاخستان لهذا الغرض، وأوضح أن الأراضي الكازاخستانية تستخدم في الوقت الراهن لإطلاق البعثات الفضائية فقال:" إننا جاهزون لاستخدام ساحاتنا لإطلاق البرامج الفضائية الصاروخية المشتركة".

يذكر أن منتدى Digital Almaty 2024 للرقمنة يقام العام الجاري في الفترة ما بين 1 و3 فبراير الجاري في ألما-آتا تحت شعار "صناعة X: التطور الرقمي للمستقبل". وسيعقد على هامش المنتدى جلسة عامة تضم رؤساء حكومات الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

المصدر: تاس