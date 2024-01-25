رائد روسي يلتقط صورة فضائية ليلية للقاهرة

التقط رائد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو صورا فضائية ليلية مذهلة للقاهرة، من متن محطة الفضاء الدولية.

وأفادت وكالة "تاس" الروسية التي يعد كونونينكو مراسلا خاصا لها في محطة الفضاء الدولية بأن رائد الفضاء الروسي الذي سبق له أن صوّر مكة المكرمة ليلا من الفضاء التقط كذلك صورا فضائية للقاهرة.

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ونقلت وكالة "تاس"عنه قوله:" تمكنتُ من تصوير القاهرة الليلية، فخطرت ببالي أبيات الشاعر الروسي الشهير نيقولاي غوميليوف الذي تغنى بالقاهرة حيث قال: "أمامي مثل المرجانة الملونة، ومدينة وضوء فوقها، وفوق مسجد السلطان حسن مئذنة تخترق القمر."

يذكر أن رئيس فريق رواد الفضاء الروس أوليغ كونونينكو سبق له أن التقط صورا فضائية لكل من مكة المكرمة وموسكو وأورينبورغ وساراتوف وغروزني.

المصدر: تاس