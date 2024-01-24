صورة فضائية ليلية مذهلة لمكة المكرمة بعدسة رائد روسي

التقط رئيس فريق رواد الفضاء الروس ومراسل وكالة "تاس" الروسية أوليغ كونونينكو صورة فوتوغرافية ليلية لمكة المكرمة من متن محطة الفضاء الدولية.

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وقال كونونينكو في تصريح أدلى به لوكالة "تاس" الروسية: "التقطت منظرا لمكة المكرمة في ليلة 23 يناير عام 2024".

يذكر أن أوليغ كونونينكو الذي يمثّل على متن محطة الفضاء الدولية وكالة "تاس" الروسية سبق له أن التقط صورا فوتوغرافية ليلية لمدن روسية وهي موسكو وأورينبورغ وساراتوف وغروزني. وصوّر رائد الفضاء الروسي أمس من الفضاء مكة المكرمة بالليل.

المصدر: تاس