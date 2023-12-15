رئيس فريق رواد الفضاء الروس "الثاني عالميا" من حيث الوقت الإجمالي لرحلاته الفضائية

احتل أوليغ كونونينكو رئيس فريق رواد الفضاء الروس المرتبة الثانية عالميا من حيث الوقت الإجمالي للإقامة في الفضاء.

جاء ذلك في تقرير نشرته مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية الذي أكد أن رائد الفضاء أوليغ كونونينكو انتقل الساعة 09.23.39 يوم 15 ديسمبر الجاري من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الثانية من حيث الوقت الإجمالي لرحلاته الفضائية.

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وقد تقدّم كونونينكو على زميله يوري مالينتشينكو الذي سجل الوقت الإجمالي لرحلاته الفضائية الست بمقدار 827 يوما و9 ساعات و23 دقيقة.

وأشارت "روس كوسموس" أن المركز الأول يشغله الرائد الروسي غينادي بادالكا الذي حقق 5 رحلات فضائية بفترة زمنية إجمالية 878 يوما و11 ساعة و29 دقيقة. ويتوقع أن يحطم أوليغ كونونينكو هذا الرقم القياسي في 4 فبراير المقبل.

يذكر أن رائد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو وصل محطة الفضاء الدولية على متن مركبة "سويوز إم إس – 24" في سبتمبر الماضي ويعوّل على قضاء سنة كاملة على متن المحطة. ويتوقع أن يصبح كونونينكو أول إنسان على كوكبنا يبقى في الفضاء أكثر من 1000 يوم.

المصدر: تاس