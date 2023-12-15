كازاخستان تخطط لإرسال رائد فضاء إلى المحطة الفضائية الدولية

أعلن وزير التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الطيران الكازخستاني، باغدات موسين أن السلطات الكازاخستانية تعمل مع روسيا بشأن إرسال رائد كازخستاني إلى المحطة الفضائية الدولية.

وفي مؤتمر صحفي قال الوزير:"سنبدأ هذا العمل بشكل منهجي، لا أستطيع التحدث عن تواريخ محددة الآن، لأن كل شيء يعتمد على تمويل الميزانية، لقد لجأنا لروسيا في هذا الأمر لأنها قد تؤمن لنا أفضل الشروط بميزانية مقبولة، وهناك علاقات شراكة معها.. لقد أرسلنا سابقا 3 رواد إلى الفضاء، ونريد مواصلة أبحاث الفضاء التي أجروها".

وأضاف:" تعمل العديد من المعاهد العلمية الآن على تطوير برامج للأبحاث التي من المحتمل أن تجرى على متن المحطة الفضائية، لإرسال رائد إلى المحطة، نحن بحاجة لبرنامج علمي مناسب. بعد ذلك سنكون قادرين على تحديد المواعيد وتسمية التفاصيل المتعلقة بشأن إرسال رائد كازاخستاني إلى محطة الفضاء الدولية. الشخص المطلوب سيتم اختياره للقيام ببرنامج علمي محدد، وعليه أن يجتاز جميع الفحوصات الطبية اللازمة لينضم لصفوف رواد الفضاء".

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وكان رئيس وكالة "روس كوسموس" الروسية، يوري بوريسوف قد أشار في وقت سابق إلى أن مسألة إرسال رائد كازاخستاني إلى الفضاء تتم مناقشتها مع كازاخستان.

المصدر: تاس