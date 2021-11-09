روسيا تدعم منظومة "غونيتس" بأقمار صناعية جديدة

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن انتهاء تصنيع دفعة جديدة من الأقمار الصناعية التي طورت لتعمل في منظومة "غونيتس" الروسية.

وقال بيان صادر عن شركة "ريشيتنيوف" التابعة للمؤسسة "انتهى خبراؤنا مؤخرا من تصنيع 3 أقمار صناعية جديدة من نوع Gonets-M ووضعوها في أحد المستودعات الخاصة بالشركة.. الأقمار سترسل إلى المطار الفضائي لتطلق إلى مدارات الأرض العام القادم بواسطة صاروخ روسي الصنع".

وأضاف البيان "الأقمار الثلاثة صممت لتنضم لمجموعة أقمار Gonets-D1M متعددة المهام، ومن المفترض أن تعتمد مستقبلا في توفير الاتصالات في المناطق النائية، وستستخدمها روسيا في توفير الاتصالات بين مختلف المؤسسات والهيئات الإدارية والعلمية".

وصممت روسيا منظومة "غونيتس" لتضم أقمارا صناعية تعمل في المدارات الأرضية المنخفضة، وتوفر الاتصالات ونقل البيانات إلى المناطق النائية من الأرض، بما في ذلك مناطق أقصى الشمال الروسي.

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وخصصت أقمارها لتكون متعددة المهام، فهي تعمل كأقمار اتصالات، وأقمار لمراقبة حركة الطيران والملاحة البحرية فضلا عن مراقبتها لأحوال الطقس وحرائق الغابات والكوارث الأرضية.

المصدر: فيستي