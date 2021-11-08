روسيا بصدد تصميم جهاز يقوم باستشعار سطح القمر عن بعد

قام المعهد الروسي للدراسات الفضائية بأكاديمية العلوم الروسية بتصنيع نماذج أولى من مقياس أشعة غاما والنيترونات الذي سيستخدم للمسح الجيولوجي للقمر من مداره ومعالجة المعلومات.

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صرح بذلك رئيس قسم الكواكب في المعهد، إيغور ميتروفانوف. وقال:" لقد أنتجنا نماذج حرارية وتكنولوجية للجهاز للتأكد من قدرته على مسح سطح القمر ومعالجة المعلومات وأرسلناها إلى مختبرات". وبحسب العالم، فإن نموذجا فضائيا لم ينتج بعد سيركب في مسبار "لونا – 26" الروسية القمري المداري.

وكان، إيغور ميتروفانوف قد صرح في وقت سابق أن تركيب الجهاز في مسبار "لونا – 26" المداري القمري سيسمح بمسح سطح القمر كله تقريبا، إذ أن المسبار سيحلق فوق كل مناطق القمر عمليا. أما المقياس الذي صممه المعهد فسيقيس، حسب العالم الروسي، أشعة غاما وتيارات النيترونات التي ستشكل أساسا لوضع خارطة ستسلط الضوء على كميات ومكونات مواد قابلة للتبخر على القمر.

يذكر أن أول بعثة قمرية روسية " لونا – 25" يتوقع أن تنطلق في صيف عام 2022. أما مسبار "لونا – 26" القمري المداري فسيطلق عام 2024.

المصدر: تاس