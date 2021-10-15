"روس كوسموس" تعلن عن انتهاء تجميع مسبار قمري روسي

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين عن انتهاء عملية تجميع مسبار "لونا – 25" القمري الروسي.

وقال:" إن المسبار جاهز ويتم الآن إعداده للإطلاق من مطار "فوستوتشني" الفضائي في شرق روسيا. ومضى قائلا إن المسبار قد خضع لتجارب واختبارات إضافية. وأشار إلى أن البعثة القمرية الروسية ستتحقق لأول مرة بعد مرور 46 عاما.

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أعاد روغوزين إلى الأذهان أن مسبار "لونا – 25" سيطلق في يوليو عام 2022 ليصل مدار القمر ويهبط على سطحه في القطب القمري الجنوبي. وقال:" تعد تلك المنطقة مهمة لعلمائنا، لأنهم واثقون بوجود الجليد المائي هناك".

وأوضح أن الجليد المائي يعتبر شرطا ضروريا لإنتاج الماء والأكسجين والوقود الفضائي، أي كل الظروف اللازمة لإنشاء قاعدة علمية دائمة على سطح القمر. وقال:"ربما تكون تلك القاعدة مأهولة. لذلك نرسل أول مسبار قمري إلى هناك ليؤكد صواب خيارنا".

مع ذلك فإن روغوزين لم يستبعد إرجاء تأريخ إطلاق المسبار إلى أجل آخر.

يذكر أن روسيا لديها برنامج قمري يقضي بإطلاق مسابير "لونا – 25" عام 2022 و"لونا -26" عام 2024 و"لونا – 27" عام 2025 و"لونا – 28 " عام 2027. وسيكون الأخير مسبارا تجريبيا قبل إرسال بعثة مأهولة إلى القمر.

المصدر: تاس