"روس كوسموس": روبوتات "ماركر" الروسية قد تستخدم لاستصلاح القمر وكواكب أخرى

قد تشكل التكنولوجيات التي استخدمت أثناء تصنيع روبوت" ماركر" أساسا لتصميم روبوتات مخصصة للعمل على سطح القمر.

أعلن ذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية، دميتري روغوزين، في تدوينته على قناة "تليغرام" حيث قال: "إن التكنولوجيات، بما فيها تلك التي تعتمد عناصر من الذكاء الاصطناعي ستستخدم عند تصميم التقنيات الأوتوماتيكية التي ستعمل على القمر وتُعتمد لاحقا لاستصلاح كواكب أخرى في المنظومة الشمسية".

إقرأ المزيد

وحسب روغوزين فقد تم إعداد 5 منصات لروبوت "ماركر"، بما في ذلك منصتان مدولبتان و3 منصات مجنزرة. ويدرس العلماء في الوقت الراهن إمكانية استخدام منصة واحدة تعمل بشكل مستقل أو مجموعة من الروبوتات التي تتبادل المعلومات.

يذكر أن نموذجا من روبوت "ماركر" يستخدم في الوقت الراهن للقيام بدوريات في منطقة مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي في شرق سيبيريا. ويتم التحكم اللاسلكي في الروبوت الذي يشارك في تنفيذ مهمة مواجهة عمليات الإرهاب ومكافحة الدرونات والقبض على أشخاص يتسللون بشكل غير قانوني إلى منطقة المطار.

المصدر: تاس