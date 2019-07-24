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روبوت "فيودور" الروسي سجل أول مدونة على "تويتر"

الفضاء

روبوت
Sputnik ِAleksandr Ovcharov
صورة أرشيفية
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سجل روبوت "فيدور" الروسي الذي أطلقت عليه مؤخرا تسمية Skybot F-850 صفحته على "تويتر"، وقد نشر الثلاثاء 24 يوليو أول مدونة له.

وجاء فيها:" مرحبا للجميع، أنا Skybot F-859 أو بالأحرى فيدور" واطلع الآن على نظام قيادة المركبة الفضائية التي سأنطلق بها في 22 أغسطس القادم إلى المحطة الفضائية. ثم نشر مدونة أخرى اعتذر فيها عن ارتكاب خطأ كتابي في التسمية فقال:" عفوا أنا اسمي ليس Skybot F-859 بل "Skybot F-850 ".

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ونشرت صفحته كذلك تعرف الروبوت على  مركبة " سويوز – إم إس – 14"  التي سينطلق بها يوم 22 أغسطس إلى المحطة الفضائية الدولية. كما نشرت صورا فوتوغرافية من جناح تركيب أجزاء المركبة.

يذكر أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين" أعلن في وقت سابق أن روبوت"فيدور" سيعمل على متن المحطة الفضائية الدولية لمدة أسبوعين.

المصدر: تاس

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