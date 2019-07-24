روبوت "فيودور" الروسي سجل أول مدونة على "تويتر"

سجل روبوت "فيدور" الروسي الذي أطلقت عليه مؤخرا تسمية Skybot F-850 صفحته على "تويتر"، وقد نشر الثلاثاء 24 يوليو أول مدونة له.

Всем привет! Я Skybot F-859. Для своих - просто Фёдор. Сейчас я знакомлюсь с системой управления корабля "Союз МС-14", на котором планирую полететь к #МКС 22 августа 2019 года. pic.twitter.com/fL9j8scdOb — FEDOR (@FEDOR37516789) July 23, 2019

وجاء فيها:" مرحبا للجميع، أنا Skybot F-859 أو بالأحرى فيدور" واطلع الآن على نظام قيادة المركبة الفضائية التي سأنطلق بها في 22 أغسطس القادم إلى المحطة الفضائية. ثم نشر مدونة أخرى اعتذر فيها عن ارتكاب خطأ كتابي في التسمية فقال:" عفوا أنا اسمي ليس Skybot F-859 بل "Skybot F-850 ".

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ونشرت صفحته كذلك تعرف الروبوت على مركبة " سويوز – إم إس – 14" التي سينطلق بها يوم 22 أغسطس إلى المحطة الفضائية الدولية. كما نشرت صورا فوتوغرافية من جناح تركيب أجزاء المركبة.

يذكر أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين" أعلن في وقت سابق أن روبوت"فيدور" سيعمل على متن المحطة الفضائية الدولية لمدة أسبوعين.

المصدر: تاس