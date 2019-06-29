رواد الفضاء يتدربون على التعامل مع الروبوت "فيودور" الروسي

تدرب أفراد البعثة الفضائية الجديدة التي تنطلق إلى المحطة الفضائية الدولية يوم 20 يوليو المقبل على التعامل مع الروبوت فيودور الروسي على هيئة الإنسان.

وقال رائد الفضاء الروسي، ألكسندر سكفورتسوف، الذي سيتحمل المسؤولية عن التعامل مع الروبوت على متن المحطة الفضائية إن عدد المهام التي سينفذها الروبوت في المحطة تقلص قليلا. لكن غالبيتها تتعلق بالمركبة الفضائية وأجهزتها. وقال إن الروبوت سيفاجئ الجميع بمهام أخرى سيتولى تنفيذها على متن المحطة.

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وأعلن مدير المركز الروسي لتدريب رواد الفضاء، بافيل فلاسوف، في وقت سابق، أن أفراد الطاقم الذين ينطلقون في 20 يوليو القادم إلى المحطة الفضائية الدولية سيجرون تجارب علمية بمشاركة الروبوت "فيودور".

وأوضح أن الخبراء في مركز إدارة الرحلات الفضائية سيقيّمون من جانبهم صواب حسابات المصممين ومستقبل تحقيق هذا المشروع فيما يتعلق بمساعدة أفراد الطاقم الفضائي أثناء الرحلات الفضائية البعيدة.

كما قال مدير المركز إن الحديث لا يدور حاليا عن خروج الروبوت "فيودور" إلى الفضاء المكشوف، رغم أن الخبراء يبدون اهتماما متزايدا بهذا الأمر، ولم يستبعد أن يرسل العام الجاري نموذجان من الروبوت إلى القسم الروسي للمحطة الفضائية الدولية.

يذكر أن الروبوت "فيودور" الفضائي على هيئة الإنسان تم تصميمه وتصنيعه في شركة "تقنية أندرويد" الروسية بالتعاون مع مؤسسة البحوث الواعدة الروسية وذلك بطلب من وزارة الطوارئ الروسية.

وأطلقت عام 2016 عليه تسمية "أفاتار" ليستخدم عند إزالة آثار الكوارث الصناعية والطبيعية، ثم اتُخذ قرار بإنتاج نموذج تجريبي للروبوت. وتم تقديمه عام 2018 في معرض منجزات الاقتصاد الوطني (في دي إن خا) حيث أطلقت عليه تسمية " Final Experimental Demonstration Object Research " (فيودور) ليستخدم فيما بعد على متن المحطة الفضائية الدولية وفي بعثات بعيدة المدى.

المصدر: تاس