"فيودور" ينطلق إلى المحطة الفضائية الدولية كتجربة وليس كرائد فضاء

أعلن سيرغي كريكاليف، المدير التنفيذي لمؤسسة "روس كوسموس" أن إطلاق الروبوت "فيودور" إلى المحطة الفضائية الدولية هو بمثابة تدريب وليس كرائد فضاء.

وقال كريكاليف في مؤتمر صحفي، إن "الربوت لم يخضع للفحص الطبي والاختبار، لذلك سيحلق على متن المركبة كتجربة".

ومن جانبه أضاف مكسيم خرلاموف، نائب رئيس مركز إعداد رواد الفضاء، "بالطبع الروبوت "فيودور" لا يفي بمتطلبات رواد الفضاء". الروبوت "فيودور" هو أول روبوت روسي شبيه بالإنسان من إنتاج مؤسسة البحوث المتقدمة بالتعاون مع جمعية العلوم والإنتاج "تكنولوجيا الروبوتات" الأهلية، بطلب من وزارة الطوارئ الروسية، وقد أصبح "فيودور" أول روبوت في العالم يتمكن من القيام بعملية الانفساخ.

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وكان مصدر في قطاع الصواريخ والفضاء الروسي قد أعلن عام 2018 أن مؤسسة "روس كوسموس" تدرس مسألة إرسال اثنين من الروبوتات إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة الشحن "سويوز إم إس" عام 2019.

المصدر: نوفوستي