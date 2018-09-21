الروبوت الروسي "فيودور" يستعد لرحلة الفضاء

أعلن القائمون على تطوير الروبوت الروسي "فيودور" أنهم سيسلمونه قريبا لشركة "روس كوسموس" استعدادا لإرساله في أول رحلة إلى الفضاء.

وأوضح المطورون أن المعالم النهائية لبرمجيات الروبوت أصبحت جاهزة تقريبا، ومن المفترض أن ترسله "روس كوسموس" في أول رحلة إلى الفضاء خلال السنتين أو الثلاث القادمة، حيث سيرسل أولا إلى محطة الفضاء الدولية للقيام بالعديد من المهام، وبعدها، من المفترض أن يرسل في الرحلات المستقبلية التي ستنطلق نحو القمر والمريخ، ليساعد في عملية استحداث المستعمرات التي ستقام هناك، كونه قادر على القيام بالعديد من الأعمال في أماكن يعجز البشر عن العمل فيها.

وصمم هذا الروبوت ليكون قادرا على القيام بأعمال البناء والحركة على السطوح الوعرة، ورفع الأحمال وحتى قيادة المركبات والسيارات، وإطلاق النار من الأسلحة المتنوعة، فضلا عن أن برمجياته المتطورة تساعده على اتخاذ العديد من القرارات بشكل مستقل.

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ويبلغ طول فيودور 184 سم، أما وزنه فيتراوح ما بين 106 و160 كغم، وفقا لنوع وعدد التجهيزات والوحدات الإضافية التي يزود بها. وبمقدوره أن يرفع بذراعه الاصطناعية حمولة وزنها 10 كغم، مع العلم أن بإمكانه رفع وزن إجمالي يبلغ 20 كيلوغراما.

المصدر: وكالات روسية