روسيا تطلق أقمار اتصالات جديدة إلى الفضاء

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أنها بدأت التحضيرات لإطلاق أقمار اتصالات روسية جديدة إلى مدارات الأرض.

وقال بيان صادر عن المؤسسة مؤخرا "في 18 أكتوبر الجاري استقبلت قاعدة بايكونور الفضائية قمري Express-AMU3 و Express-AMU7 الروسيين الجديدين، نقل القمران في البداية إلى مطار كرايني بكازاخستان بواسطة طائرة نقل من نوع An-124، وبعدها أرسلا إلى الموقع 92 في بايكونور".

The #EkspressAMU3 and #EkspressAMU7 satellites arrived at the Baikonur.



Specialists unloaded and transported them to Site 92 of the #BaikonurCosmodrome. The spacecraft will be accepted and go through autonomous preparation in the assembly and testing facility. pic.twitter.com/wrV6cCEqBt — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 20, 2021

وأضاف البيان "قريبا سيبدأ الخبراء في بايكونور بإجراء بعض الفحوصات التقنية والفنية على القمرين وسيتم التحضير لعملية إرسالهما إلى مدارات الأرض، القمران من المفترض إطلاقهما إلى الفضاء في ديسمبر المقبل بواسطة صاروخ روسي من نوع Proton-M".

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وكانت "روس كوسموس" تخطط لإطلاق القمرين المذكورين إلى الفضاء عام 2020 لكنها لم تنته من تجميعهما في الوقت المحدد بسبب تأخر وصول بعض معداتهما التقنية من إيطاليا، لذا تقرر تأجيل عملية الإطلاق حتى نهاية العام الجاري.

وتطور روسيا منذ تسعينيات القرن الماضي عدة نماذج من أقمار Express الصناعية، لتستخدمها كأقمار اتصالات لتأمين البث الإذاعي والتلفزيوني وتأمين بعض مناطق الأرض بشبكة إنترنت عالية السرعة، وكذلك نقل البيانات إلى روسيا وبعض بلدان رابطة الدول المستقلة.

المصدر: فيستي