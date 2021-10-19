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روسيا تطلق مركبة شحن نحو المحطة الفضائية قريبا

الفضاء

روسيا تطلق مركبة شحن نحو المحطة الفضائية قريبا
twitter.com/@rianru
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أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية عن نيتها إطلاق مركبة شحن نحو المحطة الفضائية الدولية في النصف الثاني من أكتوبر الجاري.

وأشار بيان صادر عن المؤسسة إلى أن الخطط الموضوعة تهدف إلى إطلاق مركبة الشحن Progress MS-18 في الـ 28 من أكتوبر الجاري، بتمام الساعة 3:00 بتوقيت موسكو، وسيحمل المركبة إلى مدارات الأرض صاروخ فضائي روسي من نوع Soyuz-2.1a، سيطلق من قاعدة بايكونور الفضائية بكازاخستان، وأن المركبة من المفترض أن تلتحم بالمحطة في 30 أكتوبر.

ومن جانبه صرح رئيس القسم لمسؤول عن تغذية طاقم المحطة الفضائية الدولية في معهد الأبحاث الطبية الحيوية الروسي، أكسندر أغورييف، بأن مركبة Progress MS-18 ستحمل معها إلى رواد المحطة أنواعا مختلفة من الطعام بما فيها أطعمة مخصصة للاحتفال برأس السنة.

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وكانت "روس كوسموس" قد نشرت في وقت سابق عدة صور للصاروخ الذي سيحمل المركبة المذكورة في هذه المهمة، وظهرت على الصاروخ زخارف للحرف الروسية التقليدية "خوخلوما"، وأوضحت المؤسسة أن الصاروخ زين بهذه الزخارف احتفالا بالذكرى الـ800 لتأسيس مدينة نيجني نوفغورود الروسية المشهورة بحرفها الشعبية.

المصدر: فيستي

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