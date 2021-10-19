روسيا تطلق مركبة شحن نحو المحطة الفضائية قريبا

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية عن نيتها إطلاق مركبة شحن نحو المحطة الفضائية الدولية في النصف الثاني من أكتوبر الجاري.

وأشار بيان صادر عن المؤسسة إلى أن الخطط الموضوعة تهدف إلى إطلاق مركبة الشحن Progress MS-18 في الـ 28 من أكتوبر الجاري، بتمام الساعة 3:00 بتوقيت موسكو، وسيحمل المركبة إلى مدارات الأرض صاروخ فضائي روسي من نوع Soyuz-2.1a، سيطلق من قاعدة بايكونور الفضائية بكازاخستان، وأن المركبة من المفترض أن تلتحم بالمحطة في 30 أكتوبر.

"Роскосмос" украсил ракету "Союз" под хохлому в честь 800-летия Нижнего Новгорода. В конце октября она отправит к МКС грузовой корабль "Прогресс МС-18" pic.twitter.com/JjWgoXz6bm — РИА Новости (@rianru) October 12, 2021

ومن جانبه صرح رئيس القسم لمسؤول عن تغذية طاقم المحطة الفضائية الدولية في معهد الأبحاث الطبية الحيوية الروسي، أكسندر أغورييف، بأن مركبة Progress MS-18 ستحمل معها إلى رواد المحطة أنواعا مختلفة من الطعام بما فيها أطعمة مخصصة للاحتفال برأس السنة.

На космодроме Байконур завершились пневмоиспытания ракеты «Союз-2.1а», которой 28 октября предстоит вывести на орбиту грузовой корабль #ПрогрессМС18.



Проверки на герметичность трех ступеней продолжались 4 дня в монтажно-испытательном корпусе технического комплекса площадки № 31 pic.twitter.com/PWXDeMHdz8 — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 18, 2021

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وكانت "روس كوسموس" قد نشرت في وقت سابق عدة صور للصاروخ الذي سيحمل المركبة المذكورة في هذه المهمة، وظهرت على الصاروخ زخارف للحرف الروسية التقليدية "خوخلوما"، وأوضحت المؤسسة أن الصاروخ زين بهذه الزخارف احتفالا بالذكرى الـ800 لتأسيس مدينة نيجني نوفغورود الروسية المشهورة بحرفها الشعبية.

المصدر: فيستي