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رواد المحطة المدارية الصينية الجدد باشروا عملهم في الفضاء

الفضاء

رواد المحطة المدارية الصينية الجدد باشروا عملهم في الفضاء
legion-media.ru
رواد مركبة "شنتشو-13 " التي التحمت بالمحطة المدارية الصينية مؤخرا
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أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية "CNSA" أن الطاقم الذي وصل إلى المحطة المدارية مؤخرا باشر بتنفيذ مهامه على متن المحطة.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للإدارة"يوم الأحد 17 أكتوبر الجاري، وفي تمام الساعة 9:50  بتوقيت بكين (4:50 بتوقيت موسكو) باشر طاقم مركبة شنتشو-13 بأعماله في تفريغ مركبة تيانتشو-3 التي كانت ملتحمة بالمحطة.. المركبة كانت تحوي أغذية ومعدات وأدوات ضرورية لبقاء الرواد على متن المحطة".

وكانت الصين قد أطلقت الوحدة الأساسية لمحطتها المدارية إلى الفضاء في أبريل الفائت، وما بين 17 يونيو و16 سبتمبر الماضيين شرع الرواد الذين كانوا على متن الوحدة بتجهيز الظروف لالتحام وحدات أخرى بها، ونفذوا مهمتين خرجوا فيهما إلى الفضاء المفتوح.

وفي 20 سبتمبر الماضي أرسلت الصين نحو محطتها مركبة الشحن " تيانتشو-3" ، وبعدها في 15 أكتوبر أرسلت مركبة "شنتشو-13" المأهولة التي حملت على متنها روادا يتوقع أن يبقوا في الفضاء لمدة 6 أشهر.

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ومن المفترض أن تعمل المحطة الفضائية الصينية لمدة 10 سنوات في الفضاء، وعلى مدارات تبعد ما بين 340 و450 كلم عن الأرض، وصممت ليعمل على متنها 3 رواد (أو 6 رواد لفترة قصيرة في مرحلة استبدال طواقم الرواد)، ومن المفترض أن يتم تشغيل المحطة بشكل رسمي عام 2022، لاستخدامها للمشاريع الفضائية الدولية.

المصدر: فيستي

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