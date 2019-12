ناسا تكشف تفاصيل مشاهدة "مسدس الشتاء" في سماء الليل (صور)

View this post on Instagram

MOONLESS CHRISTMAS TIME: For those who love Christmas and starry sky as part of its magic, I have a good news. This year the New Moon occurs on December 26th, bringing moonless nights around the peaceful time. If you plan to spend it somewhere away from light polluted cities, definitely go outside to enjoy brightest stars of Orion, Big dog or the Bull constellations against the faint Milky Way. If sky gets clear and nightscape around snowy, you will definitely have some magical moments. Such as I had 3 years ago at fairytale Oravská Lesná. -------------------- BEZMĚSÍČNÉ VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ: Ti z vás, kteří milují kouzlo vánoc s noční oblohou, si letos opravdu přijdou na své. Měsíc se na druhý svátek vánoční, 26. prosince, octne v novu a přinese tak na celé sváteční období bezměsíčné noci. Pokud plánujete strávit svátky někde v přírodě, daleko od světelným znečištěním postižených aglomerací, rozhodně si za jasného počasí vyjděte ven a pohlédněte na jasné hvězdy v souhvězdí Orionu, Býka nebo Velkého psa proti slabé zimní Mléčné dráze. Pokud k tomu svět kolem vás bude již pokrývat bílý sníh, zažijete jistojistě pár kouzelných chvil. Tak jako já před 3 lety v pohádkové Oravské Lesné.