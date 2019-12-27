ناسا تكشف تفاصيل مشاهدة "مسدس الشتاء" في سماء الليل (صور)

أعلنت ناسا أن عشاق الفلك ومحبي النجوم يمكنهم خلال هذا الأسبوع رصد مسدس غريب من الأضواء في سماء الليل.

وتعرف هذه الظاهرة باسم "مسدس الشتاء" (Winter hexagon) والذي يتكون من ستة نجوم شهيرة، شديدة السطوع، ويمكن رؤيتها في السماء المظلمة عبر نصف الكرة الشمالي.

وقدمت ناسا صورة مذهلة لهذه الظاهرة، التقطها المصور الفوتوغرافي، بيتر هوراليك، وقامت بنشرها ضمن موقع صورة اليوم الفلكية التابع لها.

nasa/Petr Horálek

وأوضحت وكالة الفضاء الأمريكية: "في هذا المشهد، تظهر النجوم الساطعة لمسدس الشتاء على طول درب التبانة".

ولا تنتمي النجوم الستة إلى كوكبة واحدة، بل إن لكل منها كوكبته الخاصة بينها كوكبة الجبار وكوكبة التوأمين.

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ويتكون "مسدس الشتاء" من الدبران (نجم ضخم ضمن برج الثور)، والعيوق (أشد نجوم كوكبة ممسك الأعنة سطوعا)، ورأس التوأم المؤخر (نجم عملاق برتقالي في كوكبة التوأمين)، الشعرى الشامية (أشد النجوم سطوعا في كوكبة الكلب الأصغر)، ورجل الجبار (ألمع نجوم كوكبة الجبار)، والشعرى اليمانية (أسطع النجوم ليلا ويوجد ضمن كوكبة الكلب الأكبر).

وقالت ناسا أيضا إن هذه الظاهرة في الليالي الشتوية، تكشف أيضا عن سديم خافت في كوكبة الجبار، أو كما تعرف سابقا بالعذراء، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الرائعة في العنقود النجمي المفتوح "الثريا" أو كما يعرف أيضا بـ"الشقيقات السبع".

ويكون "مسدس الشتاء" مرئيا كل شتاء بدءا من الانقلاب الشتوي في ديسمبر، والذي وقع في نهاية الأسبوع الماضي، ويمكن مشاهدة ظاهرة "مسدس الشتاء" إلى غاية أواخر يناير، حيث تتحول بحلول نهاية الشهر إلى "دائرة الشتاء" التي تستمر إلى غاية أواخر فبراير وأوائل مارس.

المصدر: ميرور