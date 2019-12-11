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صورة في غاية الجمال لملك زخات الشهب

الفضاء

صورة في غاية الجمال لملك زخات الشهب
Gettyimages.ru Jeff Dai/Stocktrek Images
صورة تعبيرية لزخات شهب التوأميات
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تعد زخات الشهب من أكثر الأحداث الفلكية إثارة، لكن الصورة الجديدة لزخات شهب التوأميات، هي الأكثر استثنائية بفضل الظهور الخاص بالمشتري.

والتقطت الصورة التي نشرت في موقع "صورة اليوم الفلكية" الذي تشرف عليه وكالة ناسا وجامعة ميشيغان التقنية، المصور يوري بيلتسكي، في تشيلي عام 2013.

وتبدو الشهب في الصورة كأنها تتدفق من النقطة نفسها في السماء، وأوضحت وكالة الفضاء الأمريكية: "عندما يعبر الأرض تدفق من الشهب التي تدور حول الشمس، يبدو أن الشهب تأتي من اتجاه التدفق التي تسمى "المشع" (وهي نقطة تلاقي النيازك).

صورة في غاية الجمال لملك زخات الشهب
apod.nasa.gov/ Yuri Beletsky

وتحدث زخات شهب التوأميات بداية من منتصف شهر ديسمبر من كل عام، وغالبا ما يشار إلى زخات شهب التوأميات باسم شهب الجوزاء أو ملك زخات الشهب، وأظهرت اللقطة التي تعود إلى عام 2013، شهب الجوزاء في صورة مركبة لنحو 4 ساعات من الزخات في السماء المظلمة، والتي تم تسجيلها بواسطة مرصد Las Campanas في تشيلي.

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ويظهر الجزء الأمامي من الصورة تلسكوب du Pont، بالإضافة إلى تلسكوب SWOPE، جنبا إلى جنب مع غروب الشمس الجميل.

وتتزين السماء في الوقت نفسه، بكوكب المشتري الذي يظهر بمثابة نقطة مضيئة بالقرب من مركز الصورة، والمجموعة المركزية لطريق درب التبانة، في يسار الصورة، بينما يمكن رؤية سديم الجبار في أقصى اليسار من الصورة.

وأوضح ناسا أن شهب الجوزاء الظاهرة في الصورة دخلت الغلاف الجوي بسرعة تصل إلى نحو 22 كم في الثانية.

يذكر أن زخات شهب التوأميات، ستصل إلى ذروتها هذا العام في نهاية هذا الأسبوع، ما يوفر فرصة مثالية لرؤية هذا الحدث الفلكي، خاصة إذا كانت السماء صافية وبعيدا عن التلوث الضوئي للمدن.

المصدر: ميرور

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