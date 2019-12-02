أحداث فلكية مثيرة في ديسمبر تنتهي بـ"حلقة النار"

يبدو أن ديسمبر سيكون أفضل شهر بالنسبة لعشاق الفلك ومحبي مشاهدة النجوم بسبب عدد الأحداث الفلكية المثيرة التي يحملها خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة.

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وتشمل بعض الأحداث التي ستقع هذا الشهر اكتمال القمر، واثنين من زخات الشهب والكسوف الشمسي، والأمر الأكثر أهمية في هذا كله، أن معظم هذه الأحداث الفلكية ستكون مرئية بالعين المجردة، أي أنه يمكن متابعتها دون الحاجة لمعدات باهظة الثمن.

-12 ديسمبر: اكتمال القمر البارد:

تبدأ الأحداث الفلكية لهذا الشهر في 12 ديسمبر، عندما يظهر البدر الذي يحمل اسم "القمر البارد"، ويحدث البدر عندما تقع الأرض مباشرة بين الشمس والقمر، وهذا يعني أن نصف الكرة القمرية الذي يواجه الأرض (الجانب القريب) يكون مضاء بالكامل.

وعُرف هذا البدر باسم "القمر البارد" من قبل القبائل الأمريكية الأصلية، حيث اكتسب اسمه من الجو البارد الذي يحدث في هذا الوقت من السنة، عندما يستقر الهواء البارد في الشتاء وتصبح الليالي طويلة ومظلمة.

-13-14 ديسمبر: زخات شهب "التوأميات":

غالبا ما يشار إلى زخات شهب التوأميات باسم شهب الجوزاء أو ملك زخات الشهب، وسيصل هذا الحدث ذروته مساء يوم 13 ديسمبر، حيث يمكن أن يطلق قرابة 120 نيزكا متعددة الألوان في الساعة، لذلك هناك فرصة جيدة لرؤيتها.

وللحصول على أفضل فرصة لرؤية الشهب، حاول التوجه إلى منطقة مثل الريف بها القليل من التلوث الضوئي.

-21 ديسمبر: زخات شهب "أورسيد":

إذا فاتتك زخات شهب التوأميات، فمن حسن الحظ أن لديك فرصة أخرى لمشاهدة حدث مماثل في الشهر ذاته، وذلك بفضل زخات شهب أورسيد التي ستبلغ ذروتها مساء يوم 21 ديسمبر، وعند هذه النقطة، سيكون هناك ما بين 5 إلى 10 نيازك في الساعة.

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ويمكن متابعة هذا الحدث في أي مكان في السماء، بالعين المجردة دون الحاجة لأي معدات خاصة.

-22 ديسمبر: انقلاب ديسمبر:

سنرحب رسميا بفصل الشتاء في 22 ديسمبر، بفضل الانقلاب الشتوي المعروف أيضا باسم انقلاب ديسمبر، وفي هذا اليوم، يميل أحد قطبي الأرض نحو النجم، فيكون القطب الآخر بعيدا عنه مما يجعله في فترة الانقلاب الشتوي. وفي نصف الكوكب الشمالي تسمى هذه الظاهرة انقلاب ديسمبر، ويكون بذلك اليوم الأول من فصل الشتاء، أما بالنسبة لأولئك الذين في نصف الكرة الجنوبي، فهو أول أيام الصيف.

-26 ديسمبر: الكسوف الحلقي الشمسي:

سيكون هذا الحدث الأخير لعام 2019، والذي يمكن متابعته بتاريخ 26 ديسمبر، ويحدث الكسوف الحلقي الشمسي عندما يكون القمر بعيدا جدا عن الأرض، بحيث لا يغطي الشمس بالكامل، وهذا يعني أن حلقة من الضوء ستظهر حول القمر المظلم، وهو ما يدفع الكثيرين إلى وصف هذه الظاهرة باسم "حلقة النار".

ومن المنتظر أن يكون هذا الحدث مرئيا في كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والهند وسريلانكا وماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة وجزر ماريانا الشمالية وغوام.

المصدر: ميرور