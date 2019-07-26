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قمر صناعي للبحث عن آثار هبوط الإنسان على القمر

الفضاء

قمر صناعي للبحث عن آثار هبوط الإنسان على القمر
pexels.com/GEORGE DESIPRIS
القمر
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يعرض مهندسون روس يوم 25 يوليو الجاري، في متحف الفضاء بموسكو، شكل القمر الصناعي الذي سيقوم بتصوير سطح القمر بحثا عن آثار هبوط رواد الفضاء الأمريكيين عليه.

وقال مصدر في المكتب الصحفي للمتحف في تصريح لوكالة نوفوستي، "تكمن مهمة القمر الصناعي في التقاط صور فائقة الدقة لسطح القمر تبين آثار هبوط العربات القمرية السوفيتية والصينية الأوتوماتيكية، وكذلك هبوط رواد الفضاء الأمريكيين، واستكشاف مكان ملائم للهبوط على سطح القمر مستقبلا، إضافة إلى التقاط الصور لأكثر مناطق القمر المثيرة للاهتمام".

قمر صناعي للبحث عن آثار هبوط الإنسان على القمر
Nasa
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ويذكر أن مجموعة من المهندسين الروس وخبراء الفضاء وعشاق الدراسات الفضائية منذ سنوات يعملون على إنتاج هذا القمر الصناعي لاستكشاف القمر.

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وقد نال مشروع البحث عن آثار هبوط رواد الفضاء الأمريكيين على سطح القمر دعما بمبلغ 1.7 مليون روبل من المتبرعين الروس. وفي عام 2018 ناشد المبادرون في هذا المشروع مؤسسة "روس كوسموس" لتخصيص أموال لمواصلة العمل في إنتاج القمر الصناعي.

المصدر: نوفوستي

 

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