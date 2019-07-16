8 حقائق غريبة لا تعرفها عن الهبوط على القمر!

مرّ نحو 50 عاما منذ أصبح رائد الفضاء، نيل آرمسترونغ، أول إنسان تطأ قدمه سطح القمر خلال مهمة "أبولو 11" الشهيرة التي أطلقتها "ناسا".

وفي الوقت الذي يستعد فيه العالم للاحتفال بمرور 5 عقود على إطلاق المهمة الناجحة، في 20 يوليو عام 1969، يكشف موقع "ذي صن" عن 8 حقائق غريبة حول الرحلة إلى القمر ورواد الفضاء المشاركين فيها.

1- التوقيع كتأمين على الحياة

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كانت مهمة "أبولو 11" شديدة الخطورة، لذا لم يكن رواد الفضاء: آرمسترونغ وباز ألدرن ومايكل كولينز، يعرفون ما إذا كانوا سيعودون إلى الأرض على قيد الحياة أم لا.

ولكن بدلا من الحصول على التأمين على الحياة، الذي نتخيل أنه كان مكلفا للغاية، توصلوا إلى خطة بارعة تنطوي على توقيعاتهم، حيث وقّع الطاقم على المئات من الأظرف قبل رحلتهم إلى القمر، والتي خُتمت في تواريخ مهمة.

وبعد ذلك، وُزّعت الأظرف التي تحمل ختم البريد، على عائلاتهم لتكون مثابة "تأمين على الحياة" في حالة وفاة رواد الفضاء.

وقال المؤرخ الفضائي، روبرت بيرلمان: "إذا لم يعودوا من القمر، فبإمكان عائلاتهم بيعها- ليس فقط لتمويل حياتهم اليومية- ولكن أيضا لتغطية التكاليف الجامعية لأطفالهم واحتياجات الحياة المعيشية".

ولحسن الحظ، لم تكن عائلات رواد الفضاء بحاجة إلى تلك التوقيعات الهامة.

2- تبولوا في أنبوب يشبه "الواقي الذكري" وارتدوا الحفاضات

لم يكن لدى رواد القمر مرحاضا يمكن استخدامه على متن مركبة "أبولو 11"، التي أُطلقت نحو المدار من فلوريدا أمام مليون متفرج.

NASA

وخلال الأيام الثمانية التي قضوها في الفضاء، اضطر الثلاثي إلى التبول في أنبوب مطاطي يشبه الواقي الذكري، والتخلص من البراز باستخدام نظام مكون من كيس بلاستيكي وضعوه على الأرداف، حيث قاموا بلفه وتخزينه في أصغر حجم ممكن، ليتمكنوا من إعادته إلى الأرض.

ولم يكن بإمكانهم استخدام النظام نفسه على سطح القمر، لذا ارتدوا حفاضات داخلية هناك.

3- ماذا وعد آرمسترونغ جدته المذعورة؟

AFP

قالت المسنة كارولين كورسبيتر، إن حفيدها أكد لها أنه لن يخرج من المركبة الفضائية إلى القمر، إذا بدا الأمر خطيرا.

ولكن رائد الفضاء خرج إلى سطح القمر، قائلا: "هذه خطوة صغيرة بالنسبة لرجل، وقفزة كبيرة للبشرية"، قبل أن يعود بسلام إلى الأرض بعد أيام.

4- كمبيوتر "أبولو" كان أضعف من آلة حاسبة

لعب كمبيوتر "أبولو غايدنس" (AGC) دورا رئيسيا في نجاح الهبوط على سطح القمر، حيث وفر واجهات للإرشاد والملاحة والتحكم في المركبة الفضائية.

ولكن على الرغم من وزنه الذي بلغ أكثر من 30 كغ، كان الكمبيوتر أقل قوة من معالج الآلة الحاسبة. وفي الوقت نفسه، لم يُحدث خللا مرة واحدة خلال المهمة.

5- ترك رواد الفضاء قطعا تذكارية على القمر

Reuters

ترك آرمسترونغ وألدرن مجموعة من العناصر على القمر، قبل العودة إلى كوكب الأرض، بما في ذلك قرص من السيليكون يحتوي على رسائل سلام من 73 قائدا من جميع أنحاء العالم، والعلم الأمريكي وقطعة صغيرة من غصن الزيتون، ولوحة كُتب عليها "هنا وضع رجال من كوكب الأرض قدمهم على سطح القمر لأول مرة. يوليو 1969".

6- نقلوا عينات من القمر إلى الأرض

لم يعد رواد الفضاء إلى كوكبنا إلا بعد جمع عينات من الصخور والغبار، التي درسها العلماء منذ ذلك الحين.

NASA

7- كانت التضحية بهم على سطح القمر واردة.

تبين أنه كانت هناك خطط للتخلي عن رواد الفضاء على القمر، إذا لم تسر الأمور كما هو مخطط لها.

8- لدى وصولهم أحسوا بوجود رائحة بارود

قارن رواد الفضاء الرائحة القوية التي استنشقوها لدى وصولهم، برائحة البارود. وزُعم أن الرائحة الغامضة قد تكون نتيجة لأغشية رواد الفضاء الأنفية، التي تتفاعل مع الغبار المشحون بالكهرباء على القمر.

المصدر: ذي صن