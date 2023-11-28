جيجي حديد تواجه رد فعل إسرائيليا عنيفا بعد منشورات لها على "إنستغرام"

واجهت جيجي حديد ردود فعل عنيفة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد منشور على "إنستغرام" حذفته لاحقا، قالت فيه إن إسرائيل هي "الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفظ بالأطفال كأسرى حرب".

وأشارت عارضة الأزياء الأمريكية الفلسطينية في المنشور إلى أن إسرائيل مسؤولة عن "اختطاف واغتصاب وإذلال وتعذيب وقتل الفلسطينيين قبل سنوات وسنوات من 7 أكتوبر 2023".

Gigi Hadid under fire for claiming Israel is ‘only country’ that keeps kids as prisoners of war https://t.co/8nXK2XOw19pic.twitter.com/FFpG4iFO5Z — New York Post (@nypost) November 27, 2023

وتضمن منشور حديد صورة لأحمد مناصرة، وهو أسير فلسطيني كان عمره 13 عاما عندما اعتقلته إسرائيل عام 2015 بزعم تنفيذ عملية طعن في القدس الشرقية. وحُكم عليه بالسجن 12 عاما، ثم تم تخفيض الحكم لاحقا إلى 9.5 سنوات.

وأضافت حديد في منشورها أن "الاحتلال الإسرائيلي" اختطف مناصرة وأخضعه للحبس الانفرادي على الرغم من "حالته الصحية الصعبة"، وقالت إن "مئات الأطفال الفلسطينيين ما زالوا معتقلين ويعانون في السجون الإسرائيلية".

إقرأ المزيد

وذكرت وسائل الإعلام أن حديد أعادت أيضا نشر مقطع فيديو تتهم إسرائيل بسرقة أعضاء فلسطينيين، ويقول الفيديو إن "مسؤولي الصحة صرحوا بأن السلطات الإسرائيلية قامت منذ سنوات بنزع أعضاء القتلى الفلسطينيين دون موافقتهم".

وأثار موقف حديد غضب الإسرائيليين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طالب العديد منهم وكالة عرض الأزياء الخاصة بها، IMG، بإنهاء عقدها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعرب فيها حديد عن موقفها إزاء الأحداث في غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، وقد تعرضت إلى هجوم من قبل الحساب الرسمي للحكومة الإسرائيلية على "إنستغرام" في وقت سابق من الشهر الماضي، بعد انتقادها للقيادة الإسرائيلية في منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي قالت فيه: "لا يوجد شيء يهودي في موقف الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. إدانة الحكومة الإسرائيلية ليست معاداة للسامية ودعم الفلسطينيين لا يعني دعم حماس".

المصدر: RT