في سيارة على هيئة طائرة خاصة.. محمد رمضان يعلق على استقباله في شيكاغو: أصل المافيا بتعرف بعض (فيديو)

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو للحظة وصوله إلى مدينة شيكاغو الأمريكية، حيث حظي باستقبال حافل.

وجرى استقبال الفنان محمد رمضان في شيكاغو فور وصوله المطار بالورود وبسيارة على هيئة طائرة خاصة.

وعلى حسابه في "إنستغرام"، نشر محمد رمضان مقطع الفيديو الذي ظهر خلاله فور وصوله لشيكاغو برفقة زوجته وأولاده، معلقا عليه بالقول: "ده استقبالي في شيكاغو..أصل المافيا بتعرف بعض..أمريكا هل أنتي مستعدة لأكبر جولة عربية؟" فيما لاقى الفيديو تفاعل إعجاب وتهنئة من متابعي رمضان على حسابه.

المصدر: RT