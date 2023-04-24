محمد رمضان يكشف عن العيدية التي كان يحصل عليها من والده ووالدته (فيديو)

كشف الفنان والممثل المصري، محمد رمضان، عن قيمة العيدية التي كان يحصل عليها في طفولته.

وقال محمد رمضان خلال لقاء له لبرنامج "صاحبة السعادة" عبر فضائية "دي أم سي"، "أبويا وامي وعمتي كانوا بيدوني عيدية وخالي.. ووقتها أعتقد أن أبويا إدانى 10 جنيهات وأمي أدتني 5 جنيهات وعمتي 5 جنيهات".

وأضاف الفنان المصري "كنت بجمع 25 جنيها وبعيد بيهم".

وصرح محمد رمضان: "كونت ثقافتي الفنية من أبويا وأمي، فأبويا مثقف وكان على طول بيقرأ جرائد والأفلام اللي كانوا بيشوفوها ومكانوش بيفرضوها علينا إحنا ورثناها".

المصدر: وسائل إعلام مصرية