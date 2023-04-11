مصر.. تطورات جديدة في ملابسات وفاة مدير البنك الذي عقره كلب المذيعة المشهورة

قررت جهات التحقيق في مصر إحالة زوج المذيعة أميرة شنب للمحاكمة بتهمة التسبب بخطأ أدى إلى وفاة جاره إثر هجوم كلبه عليه.

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كما قررت جهات التحقيق عرض القضية على محكمة الاستئناف لتحديد موعد أولى جلسات محاكمة زوج المذيعة أميرة شنب.

وتوفي مدير البنك محمد الماوي عقره كلب المذيعة أميرة شنب بالشيخ زايد، وكانت هناك تحقيقات موسعة في واقعة عقر مسؤول بأحد البنوك داخل كمبوند شهير بالشيخ زايد من كلب مفترس تملكه أميرة شنب، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، ونقله لأحد المستشفيات الخاصة بسبب الإصابات التي لحقت به.

وكان النائب العام المصري حمادة الصاوي النائب العام قد أمر بحبس زوج أميرة شنب احتياطيا على ذمة التحقيق معه لاتهامه بالتسبب خطأ في إصابة جاره المجني عليه بإهماله وعدم احترازه بترك الكلب دون قيد أو تكميم، مما أسفر عن عقر الكلب للمجني عليه، وإصابته إصابات بالغة، ودخوله في غيبوبة تامة.

المصدر: القاهرة 24