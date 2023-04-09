مصر.. وفاة مدير بنك عقره كلب مذيعة شهيرة

فارق محمد الماوي مدير فرع أحد البنوك في مدينة الشيخ زايد بالقاهرة، الحياة بعد 30 يوما قضاها في المستشفى إثر عقر كلب له من فصيلة "بيتبول" يعود لمذيعة شهيرة.

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وكلب "البيتبول" صاحبته المذيعة الشهيرة أميرة شنب، مقدمة برنامج طهي على إحدى القنوات الفضائية في مصر.

وحول الواقعة، قال أحد أقارب محمد الماوي في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، إنه في يوم الواقعة طرق الضحية شقة جارته المذيعة أمير شنب لمطالبتها بالسيطرة على كلبها من فصيلة بيتبول الذي يثير الذعر بينهم، لكن عندما فتحت الخادمة باب الشقة فوجئ بخروج الكلب وهجومه عليه.

وأصيب المجني عليه جراء ذلك إصابات بالغة وتم نقله إلى المستشفى إلى أن فارق الحياة اليوم متأثرا بإصابته.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قد أمر بحبس زوج الإعلامية أميرة شنب، المتهم المسؤول عن واقعة كلب بمدينة الشيخ زايد، احتياطيا على ذمة التحقيق.

المصدر: "القاهرة 24"