مصر.. توقيف زوج مذيعة شهيرة بسبب عقر كلبه لمدير بنك في الشيخ زايد

أفادت وسائل إعلام مصرية بأن جهات التحقيق قررت حجز زوج المذيعة أميرة شنب بسبب عقر كلبه لمدير بنك في منطقة الشيخ زايد، 24 ساعة على ذمة التحريات.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصدر أن زوج المذيعة أميرة شنب حضر إلى جهات التحقيق بالشيخ زايد، وأدلى بأقواله فيما نسب له ولزوجته من اتهام، حيث أكد أن المجني عليه تربطهما علاقة الجيرة، وأن لديه كلبا أيضا، واتفقا في وقت سابق على إبعاد الكلبين عن بعضهما حتى لا يحدثا إصابات ببعضهما.

هذا وفتحت جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقات موسعة في واقعة عقر مسؤول بأحد البنوك يدعى محمد محب الماوي، داخل كمبوند شهير بالشيخ زايد من كلب مفترس تملكه مقدمة برنامج طهي على إحدى القنوات الفضائية، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، ونقله لأحد المستشفيات الخاصة في شبه غيبوبة.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للشرطة من إحدى السيدات بتضررها من أحد الأشخاص، لعدم سيطرته على الكلب الخاص به، مما أدى إلى عقر الكلب لزوجها مدير بأحد البنوك، وبمواجهة المشكو في حقه زوج المذيعة أميرة شنب أقر بصحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: "القاهرة 24"