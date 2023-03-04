"عض ذراعه فغط في غيبوبة".. كلب مذيعة مصرية شهيرة يفترس جارها

تسبب كلب المذيعة المصرية الشهيرة أميرة شنب، بإصابات بالغة في الفخذ والذراع وأماكن متفرقة من جسد جارها محمد محب الماوي، ما أثار ضجة كبيرة بمواقع التواصل.

وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، كشف محسن الماوي، عم محمد محب، لـ القاهرة 24، تفاصيل الواقعة قائلا: "الواقعة حصلت الساعة 3 العصر (يوم الأحد الماضي) في مدخل العمارة وهو خارج من باب البيت، كلب الجيران انقض عليه وعضه ووقعه في الأرض، بالإضافة إلى أنه قطع له الذراع الأيمن بالكامل، ثم فقد الوعي وتم نقله للمستشفى".

وأضاف: "في اليوم التالي خضع ابن أخي لإجراء عملية جراحية، ولكن توقف القلب عن العمل ودخل في غيبوبة كاملة نتيجة الحقنة المخدرة، وتم نقله إلى العناية المركزة، والآن هو عايش تحت أجهزة التنفس الصناعي والمحاليل".

وأردف محسن: "كلام الأطباء عن حالة محمد مبهم، قالوا إنها حالة حرجة نادرة الحدوث وليس لديهم تفسير عن أسباب الغيبوبة، وخاصة أنها استمرت منذ 4 أيام حتى الآن، ولكن أشار الأطباء أنها لم تنتج عن جرعة بنج زائدة".

وأوضح محسن الماوي أنه حتى الآن "لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني بشأن الواقعة، وذلك بحكم الجيرة والصحوبية والعشرة، وأهم حاجة دلوقتي الراجل اللي بين إيد ربنا".

المصدر: "القاهرة 24"