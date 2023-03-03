طالب مصري يقتل والده ويحاول الهروب من الشرطة بحيلة ماكرة

أقدم طالب مصري على حيلة ماكرة للتهرب من الشرطة بعدما قتل والده في منطقة العجوزة، حيث اتصل الشاب بالنجدة وأخبرهم بتعرض منزل الأسرة في العجوزة للسطو.

إقرأ المزيد

وعندما وصلت قوات الشرطة إلى المكان وجدت جثمان محاسب بالمعاش يدعى محمد محسن 63 سنة وبجانبه نجله طارق 18 سنة صاحب البلاغ.

أمضت قوات الأمن 7 دقائق في معاينة مسرح الجريمة، وتبين عدم منطقية رواية نجل المحاسب وبإعادة مناقشة الشاب العشريني ومواجهته بأدلة تشير إلى أنه منفذ الجريمة اعترف بتفاصيل الواقعة وأقر أنه يقيم مع والده بمفردهما في المنزل بعد وفاة والدته، وأنه تشاجر مع والده بسبب خلافات أسرية فأمسك بالسكين وطعن والده عدة طعنات فسقط على إثرها قتيلا.

وأضاف المتهم بقتل والده في العجوزة أمام جهات التحقيقات أنه جلس بجانب جثمان والده 10 دقائق يفكر في التخلص من الجثمان وإزالة آثار الجريمة حتى هداه تفكيره إلى ادعاء تعرض المنزل للسرقة على يد لصوص ومقتل والده خلال مقاومتهم وأنه اكتشف الواقعة عقب عودته من منزل صديقه، لكن تلك الحلية لم تفلح في إقناع فريق البحث الجنائي والنيابة العامة التي عاينت مكان الحادث.

وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب وفاته رسميًا وقررت حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، بعد أن واجهته بتحريات المباحث التي أكدت تعمد المتهم لتنفيذ جريمته وأنه تربص بوالده وقتله خلال مشاجرة بسبب خلافات أسرية بينهما.

المصدر: الوطن