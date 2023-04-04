جدل في تركيا بعد فيديو مثير لمؤثر مشهور: أردوغان يستحق النبوة!

أثار المؤثر التركي، كان أوزيل، حالة من الغضب والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، بسبب وضعه الرئيس رجب طيب أردوغان، في مرتبة الأنبياء.

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ونشر أوزيل، المعروف بقربه من حزب العدالة والتنمية الحاكم، مقطع فيديو ظهر فيه محاطا بصور أردوغان، كما كان يرتدي قميصا عليه صورة الرئيس.

وقال أوزيل في الفيديو صارخا: "لو جاء نبي جديد إلى هذا العالم، فسيكون اسمه رجب طيب أردوغان".

وأضاف: "أنتم تحسدون أردوغان. تقولون إن هذا الرجل يعيش في القصور، فليسكن في القصر ما المشكلة؟، أنا سأصبح كلبا في قصره".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العامة في تركيا في عام 2023. وسينتخب الأتراك رئيسا جديدا بالإضافة إلى 600 عضو في الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا، كل منهم لمدة خمس سنوات.

📌AKP'li TikTok fenomeni Kaan Özdil, 'Ben başkanıma laf ettirmem, kudurun' başlığıyla paylaşarak saçma sapan hareketler yaptı: ''Bu dünyaya bir peygamber dahi gelseydi onun adı Recep Tayyip Erdoğan olurdu. Ben onun sarayında köpek olurum.'' pic.twitter.com/3tdxlrlmxd — 23 DERECE (@yirmiucderece) April 2, 2023

وأعلن أردوغان أن موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية هو 14 مايو 2023. وبذلك تم تبكير الانتخابات عن موعدها حوالي شهر، إذا أنه بحلول 24 يونيو، تنقضي مدة 5 سنوات على انتخابات البرلمان والرئاسة في تركيا.

المصدر: RT