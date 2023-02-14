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مصر.. القبض على بلوغر نشر فيديوهات عن الجيش المصري بطريقة غير لائقة

مجتمع

مصر.. القبض على بلوغر نشر فيديوهات عن الجيش المصري بطريقة غير لائقة
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ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة في مصر، القبض على البلوغر الشهير بـ"بيبو دامبل"، وذلك على خليفة اتهامه بنشر فيديوهات تسخر من جهات الدولة.

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وضبط رجال المباحث المتهم بيبو دامبل، بعد انتشار مقاطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تسخر من جهات الدولة الرسمية، وتتنافى مع الآداب والأخلاق العامة، بينما حقق المتهم من خلال هذه المقاطع ملايين المشاهدات.

وتمكنت رجال المباحث من ضبط المتهم بيبو دامبل، أثناء تواجده بمنطقة الخليفة، وكان بحوزته حسابات على هاتفه المحمول للمواد المصورة والمنشورة، وبمواجهته أقر المتهم بتصوير تلك الفيديوهات بهدف الربح منها، وتحقيق مبالغ مالية بعد زيادة نسب المشاهدة على حسابه الشخصي من قبل المتابعين، وتولت النيابة التحقيقات اللازمة عن الواقعة.

المصدر: القاهرة 24 + RT

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