مصر.. الإفراج عن الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة

أخلت السلطات المصرية سبيل الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، حسبما أعلنت عائلته عبر "فيسبوك".

ونشرت نجلة جنينة أولى الصور لوالدها، لحظة إخلاء سبيله.

وكان عضو لجنة العفو الرئاسي المصرية، طارق العوضي، قال لـ RT قبل يومين، إن خروج المستشار هشام جنينة من السجن لا يأتي بموجب العفو، بل بعد قضاء كامل محكوميته.

وأضاف العوضي أن إطلاق سراح جنينة من عدمه غدا مرتبط فيما إذا كان غير مطلوب لقضية ثانية غير تلك التي قضى محكوميتها.

يذكر أن محكمة مصرية أيّدت في 2019 الحكم الصادر بالسجن لمدة خمس سنوات بحق جنينة، بعد إدانته بنشر معلومات تلحق أضرارا بالقوات المسلحة المصرية.

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وفي 2020 قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، قبول استئناف هشام جنينة في قضية التصريحات المسيئة للدولة، شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم السابق بحبسه سنة وغرامة 20 ألف جنيه، وإيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.

وفي 6 سبتمبر 2012 عين هشام جنينة رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات بدرجة وزير لمدة 4 سنوات، وتم إعفاؤه من منصبه في عام 2016.

وقبيل صدور قرار إعفاء جنينة من منصبه تقدم محامون ببلاغات ضده لجهات التحقيق، حيث اعتاد من فترة لأخرى أن ينشر أرقامًا عن الفساد ويزعم تقديمه العديد من البلاغات عن وقائع فساد بلغت أكثر من 400 بلاغ على وحد وصف المحامين.

المصدر: RT